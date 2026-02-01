Bollate venditore abusivo colpisce agente | fermato

Una pattuglia della Polizia locale a Bollate ha arrestato un venditore abusivo che ha reagito colpendo un agente. Era domenica scorsa, durante un controllo contro la vendita di merce contraffatta tra il parco Expo e le vie Verdi e Attimo. Gli agenti hanno notato un gruppo di venditori nordafricani in via Riccardi e si sono avvicinati. Improvvisamente, uno di loro ha cercato di scappare e ha colpito un agente nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Ora si trova in custodia,

. Domenica scorsa, nell’ambito dei controlli per il contrasto alla vendita abusiva di merce contraffatta nell’area compresa tra il parco Expo e le vie Verdi e Attimo, una pattuglia della Polizia locale ha notato un consistente assembramento di venditori nordafricani in via Riccardi. Aggressione a Bollate, agente di Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, venditore abusivo colpisce agente: fermato Approfondimenti su Bollate Vendita Abusiva Bollate, ferma monopattino contromano, agente di Polizia locale aggredita Avellino, 50enne fermato con coltello e marijuana: denunciato per porto abusivo e resistenza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bollate Vendita Abusiva Argomenti discussi: Bollate, venditore abusivo colpisce agente: fermato. Bollate, venditore abusivo colpisce agente: fermatoBollate, venditore abusivo colpisce agente: fermato. Domenica scorsa, nell’ambito dei controlli per il contrasto alla vendita abusiva di merce ... ilnotiziario.net Una nuova realtà si fà largo nel nostro amato mondo marino un nuovo negozio si è fatto conoscere nelle ultime fiere e ad @acquariaitalia parliamo del simpaticissimo e frizzante Luca di @reefest_ a Bollate ha avviato il suo negozio dedicato unicamen - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.