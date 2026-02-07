bilotti un sogno a cinque cerchi dalle gare dei carretti a barbiano a frenatore azzurro di bob a 4

Lorenzo Bilotti, il bob di Barbiano, si prepara a vivere i suoi terzi Giochi Olimpici invernali. Dopo le esperienze di Pyeongchang e Pechino, il ravennate sogna di conquistare una medaglia in casa, in Italia. Lo definisce “un sogno a cinque cerchi” e promette di dare il massimo, consapevole che con un passo può arrivare molto lontano.

Non c’è due senza tre. La saggezza popolare la fa sempre da padrona, ma difficilmente sbaglia: come non sbaglia nel caso del ravennate – di Barbiano ma nato a Faenza – Lorenzo Bilotti, ai suoi terzi Giochi Olimpici invernali, dopo le passate esperienze a Pyeongchang del 2018 e Pechino nel 2022, ora vivrà la grande emozione dei Giochi in Italia e come ha detto lo stesso romagnolo: "A chi crede nei sogni, basta un gradino per raggiungere le stelle: per me sarà la terza Olimpiade. Un onore, in Italia, davanti alle nostre famiglie. Per raggiungere le stelle". Lorenzo Bilotti farà parte, come nelle due precedenti esperienze, della squadra che si giocherà la medaglia nel bob a 4, una medaglia che manca all’Italia da Sapporo ’72, il secondo dei due argenti conquistati in questa specialità nella quale è arrivato anche l’oro col Rosso Volante, Eugenio Monti – cui è intitolata la pista olimpica – a Grenoble nel 1968. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

