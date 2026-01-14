Il sogno olimpico di Obou Da attaccante nel calcio a frenatore nel bob | Attendo la convocazione
Obou, ex attaccante della Cuoiopelli, ha intrapreso un percorso inaspettato passando dal calcio al bob, diventando frenatore. Attualmente si prepara per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sperando di ricevere presto la convocazione ufficiale. Il suo percorso dimostra una forte determinazione nel perseguire il sogno olimpico, passando da un sport all’altro con impegno e volontà.
Pontedera (Pisa), 14 gennaio 2026 – Da attaccante della Cuoiopelli a campione di atletica fino al grande sogno delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una carriera sportiva multidisciplinare che si appresta ad arrivare ad un’altra grande svolta. Per Delmas Obou, 34enne di origine ivoriana e residente a Pontedera da due anni, ma che vive in provincia di Pisa da quando ne aveva 8, sono giorni cruciali per sapere se ci sarà anche lui nella squadra azzurra di bob al grande appuntamento di Cortina. “Siamo in corso di qualifica con i nostri equipaggi, io spero di esserci e incrocio le dita fino all’ultimo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
