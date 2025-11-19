Il futuro del Cantiere Valdettaro I consiglieri di opposizione bussano all’Autorità portuale

Un confronto sul futuro delle aree demaniali oggi in concessione al Cantiere Valdettaro. A proporlo, con una lettera al presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure orientale, sono i consiglieri di opposizione del Consiglio comunale di Porto Venere Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Jacopo Conti e Paolo Negro, che chiedono trasparenza e condivisione sul futuro delle aree. Una presenza, quello dello storico gruppo graziotto della cantieristica nautica, che divide: in tanti riconoscono l’importanza del cantiere, che nei decenni ha rappresentato una valvola di sfogo anche per l’occupazione locale, ma c’è anche chi preferirebbe vedere il cantiere ricollocato in altra area del golfo, così da liberare il waterfront graziotto e aprire anche quella parte di costa agli usi comunitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

