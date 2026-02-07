Benessere in quota la mappa delle spa nella montagna friulana

Il turismo in montagna nel Friuli Venezia Giulia continua a crescere. Le spa e le strutture dedicate al benessere in quota attirano sempre più visitatori. Nel 2025, la regione ha registrato oltre 11 milioni di presenze turistiche, con un aumento del 6,2 per cento rispetto all’anno prima. I numeri confermano che il settore si sta rafforzando e che la montagna friulana resta una meta apprezzata per chi cerca relax e natura.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.