Beffa Inter un nome eccellente vola a Londra | tutti i dettagli

L’Inter si prepara a perdere un nome importante. Dal Belgio arriva una notizia che potrebbe cambiare i piani della squadra nerazzurra, con un trasferimento che si fa sempre più vicino. I dettagli non sono ancora ufficiali, ma si parla di un grande club di Londra interessato a un giocatore chiave della rosa. Nei prossimi giorni si attendono conferme o smentite, mentre i tifosi sono già in allerta.

Altra pessima notizia poco fa per l’Inter in vista del futuro: dal Belgio arriva una clamorosa indiscrezione di calciomercato. Inter al lavoro per preparare la delicata trasferta di domani pomeriggio sul campo del Sassuolo, ma intanto una clamorosa indiscrezione di calciomercato scuote l’ambiente nerazzurro. La bomba arriva direttamente dal Belgio e rischia di stravolgere le strategie future di Beppe Marotta, ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza. Stankovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato dalla testata ‘HLN’, Arsenal e Chelsea sarebbero infatti pronte a darsi battaglia per il cartellino di Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Bruges. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

