Serie B Redel Reggio Calabria si scatena e s' impone con grinta a Corato
La Redel Reggio Calabria si scatena nella seconda metà di gara, imponendosi nettamente al PalaLosito di Corato contro i neroverdi di coach Gattone. Partita giocata con pazienza e intelligenza dai neroarancio di Cadeo, con tante soluzioni in attacco, ottima circolazione di palla e un buon. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Serie B2 Redel Reggio Calabria vs ?Svincolati A.S.D. UDC: @aleserra11 del @gap_reggio_calabria @dario_lupo_theprof @toninoemerilli - facebook.com Vai su Facebook
(...) In carriera ha giocato appena diciottenne in Serie A con Biella e poi con Cantù, esperienza quest’ultima condivisa con il campione #NBA Ron Artest (Metta World Peace) (...) - ilmetropolitano.it/2025/11/14/mar… #ilmetropolitano Vai su X
Serie B - Viola Reggio Calabria a Corato, in Puglia per l'ottava giornata - Ottava giornata di campionato e la Redel Reggio Calabria torna in Puglia, stavolta ospite del Basket Corato, con l’obiettivo di rialzarsi dopo due sconfitte consecutive. Lo riporta pianetabasket.com
Serie B, Marco Laganà torna in riva allo Stretto: Redel Reggio Calabria ufficializza l'acquisto - Ringrazio la società, il presidente Carmelo Laganà, il GM Vita, l’allenatore e tutti coloro che mi stanno dando questa occasione" ... Riporta reggiotoday.it
Basket, Ragusa vince a mantiene la vetta, Redel corsara a Corato. Classifica e risultati - Prestazione convincente dei neroarancio e buon debutto del nuovo acquisto Laganà. Si legge su citynow.it