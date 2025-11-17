Serie B Redel Reggio Calabria si scatena e s' impone con grinta a Corato

La Redel Reggio Calabria si scatena nella seconda metà di gara, imponendosi nettamente al PalaLosito di Corato contro i neroverdi di coach Gattone. Partita giocata con pazienza e intelligenza dai neroarancio di Cadeo, con tante soluzioni in attacco, ottima circolazione di palla e un buon. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

