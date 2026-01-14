La giornata del Capitano Martini non inizia nel migliore dei modi | ecco la clip esclusiva della seconda puntata di Don Matteo 15

Ecco un'anteprima esclusiva della seconda puntata di Don Matteo 15, in cui il Capitano Diego Martini si trova ad affrontare una giornata difficile. Scopri cosa lo aspetta, con un approfondimento sulla trama e i dettagli della puntata.

La giornata non inizia nel migliore dei modi per il povero Capitano Diego Martini. E, come sappiamo dal trailer della seconda puntata, sta solo per peggiorare. Il nuovo appuntamento con Don Matteo 15 è atteso per le 21.30 di giovedì 15 gennaio, ma ecco un piccolo assaggio di quello che vedremo in questa clip esclusiva. Avevamo lasciato il povero Diego Martini ( Eugenio Mastrandrea ) con ancora addosso i calcinacci del suo soffitto che accettava riluttante di dormire sul divano della nuova Marescialla Caterina Provvedi ( Irene Giancontieri ). Non proprio una grande sistemazione, ma con Cecchini ( Nino Frassica ) che gli ha sbattuto la porta in faccia e Giulia ( Federica Sabatini ) scappata via dalla sua proposta di matrimonio, Martini non aveva molta scelta. 🔗 Leggi su Amica.it

