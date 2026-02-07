Entrare in libreria e avere subito bisogno di andare in bagno, una scena che molti conoscono. È l’effetto Mariko Aoki, un fenomeno reale e studiato dalla scienza. Secondo le ricerche, si tratta di una reazione psicologica che si manifesta in alcuni ambienti pubblici, come i negozi di libri. Non si tratta di un semplice caso, ma di un curioso legame tra ambiente e sensazioni fisiche. La prossima volta che vi succede, sapete già di cosa si tratta.

Nel vasto mondo delle curiosità scientifiche e psicologiche, pochi fenomeni risultano tanto bizzarri e affascinanti quanto l’ effetto Mariko Aoki. Chiunque abbia mai messo piede in una libreria e avvertito improvvisamente la necessità di andare in bagno potrebbe aver sperimentato questo curioso impulso. Emerso in Giappone negli anni ’80, quando la giornalista Mariko Aoki lo descrisse in un articolo, il fenomeno ha trovato ampio riscontro tra i lettori, dando origine a un dibattito che ancora oggi intriga esperti e curiosi. L’origine di questa particolare reazione non è ancora chiara, ma esistono diverse teorie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Avete voglia di andare in bagno quando entrate in libreria? È l’effetto Mariko Aoki (e per la scienza è tutto vero)

Approfondimenti su Mariko Aoki

Se desiderate un percorso a piedi in Italia, senza dover attraversare confini, ci sono diverse opzioni adatte a tutti i livelli.

Caramello, un cucciolone di un anno, cerca casa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mariko Aoki

Argomenti discussi: Oroscopo di oggi 31 gennaio 2026: le previsioni segno per segno; Gaetano Curreri: Quando Tommaso Paradiso mi ha visto si è inginocchiato; Amazon: indossa Stranger Things con queste 5 offerte sull'abbigliamento; Giusy Versace: Nei sogni sono intera. Ho perso due gambe ma ho fatto cose straordinarie. Il giorno dell’incidente? Una festa tutti gli...

Dove andare a marzo al caldo: 7 mete da sogno per fuggire dall’invernoMarzo è il mese perfetto per fuggire dall’inverno. Ecco 7 mete ideali con clima caldo e piacevole tra oceani, isole tropicali e città affascinanti da esplorare ... siviaggia.it