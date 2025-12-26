Grave incidente in viale Parioli auto travolge e uccide una donna mentre attraversa la strada

Tragedia in viale Parioli a Roma, dove stamattina un'auto ha travolto e ucciso una 86enne mentre attraversava la strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

