Auto elettrica indietro tutta?Non proprio ma quanto costa

Le aziende del settore stanno facendo i conti con i costi. Antonio Filosa, a capo di un’azienda importante, ha spiegato che servono 22,2 miliardi di euro per riprendere a investire nelle auto con motore a benzina. La transizione verso le vetture elettriche sembra rallentare, perché le spese sono molto alte e i risultati non arrivano ancora. La scommessa sulla mobilità a batteria si sta rivelando più difficile del previsto, e molte imprese fanno i conti con le perdite.

Fermare un treno o un traghetto, istantaneamente, non si può. Colpa dell’inerzia delle enormi masse in gioco e della presa limitata su acqua o rotaie. A suo modo, l’industria automobilistica fa lo stesso. Non ha la presa immediata sulla domanda di un mercato su cui scivola sopra, facendo scelte e investimenti con anni di anticipo per tentare di presentarsi poi con il prodotto giusto quando i consumatori effettivamente cominciano a richiederlo. L’auto elettrica in Europa, come capita appunto a traghetti e treni, ha mancato la banchina, ha spalancato le porte fin troppo prima d’arrivare in stazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’azienda di Antonio Filosa si trova a dover rivedere i piani.

