Auto elettrica indietro tutta?Quanto costa il nuovo cambio di strategia

L’azienda di Antonio Filosa si trova a dover rivedere i piani. Per tornare a investire sulle auto a benzina, serve un investimento di 22,2 miliardi di euro. La decisione non riguarda solo questa azienda: molte hanno puntato troppo presto sulla mobilità a batteria e ora devono fare i conti con costi elevati e risultati ancora lontani. La svolta sembra inevitabile, ma il settore si trova in un momento di grande incertezza.

Fermare un treno o un traghetto, istantaneamente, non si può. Colpa dell’inerzia delle enormi masse in gioco e della presa limitata su acqua o rotaie. A suo modo, l’industria automobilistica fa lo stesso. Non ha la presa immediata sulla domanda di un mercato su cui scivola sopra, facendo scelte e investimenti con anni di anticipo per tentare di presentarsi poi con il prodotto giusto quando i consumatori effettivamente cominciano a richiederlo. L’auto elettrica in Europa, come capita appunto a traghetti e treni, ha mancato la banchina, ha spalancato le porte fin troppo prima d’arrivare in stazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

