Australia-Cina | Darwin il porto che misura la distanza tra affari e sovranità

Il porto di Darwin, in Australia, si trova al centro di una stretta tra interessi economici e sicurezza nazionale. Nel 2015, il governo del Territorio del Nord ha concesso in locazione per quasi un secolo il porto a una società cinese, la Landbridge Industry Australia, ricevendo oltre 500 milioni di dollari australiani. Quella decisione ha attirato l’attenzione, perché ora il porto è diventato anche un punto di confronto tra le due potenze. La locazione, pensata per rilanciare l’economia locale, si è trasformata in un banco di prova per i rapporti tra

Una locazione nata per rilanciare l'economia diventata un test di sicurezza. Nel 2015 il governo del Territorio del Nord concesse in locazione per novantanove anni il Porto di Darwin alla Landbridge Industry Australia, controllata da un gruppo cinese, incassando circa 506 milioni di dollari australiani. L'argomento era pragmatico: far respirare un'infrastruttura considerata poco redditizia e attrarre investimenti. Ma fin dall'inizio la scelta fu letta come un azzardo strategico, perché Darwin non è un porto qualsiasi: è una porta d'accesso al Pacifico e un punto sensibile per la difesa, anche per la presenza di rotazioni di fucilieri di marina statunitensi e cooperazione militare con Stati Uniti.

