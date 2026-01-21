Le Filippine, un arcipelago strategico tra Cina e Stati Uniti, stanno emergendo come attore rilevante nell’economia della regione. Con settori chiave come i semiconduttori in crescita, il paese svolge un ruolo importante nel contenimento dell’espansionismo cinese nell’Indopacifico. La loro posizione e sviluppo economico le rendono un punto di interesse per gli affari e le alleanze regionali.

Economia emergente in settori chiave come i semiconduttori, le Filippine sono importanti per il contenimento dell'espansionismo cinese nell'Indopacifico. Anche se legata militarmente ad Usa, Australia e Giappone, Manila è oggi uno dei partner commerciali più importanti per Pechino.. L'italiano Antonio Pigafetta, cronista di Magellano, racconta la scoperta delle Filippine nel marzo 1521 e la tragica morte del navigatore nella battaglia di Mactan.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Filippine: l'arcipelago strategico tra Cina e Usa che fa buoni affari con Pechino

Leggi anche: Tra Cina e Usa tregua tattica, non disinnesco strategico. La mossa di Pechino sui metalli rari

Trump sfida ancora la Cina: dall’Iran al Venezuela, tutte le volte che gli Usa si sono infilati negli affari di PechinoIl rapporto tra Stati Uniti e Cina si riflette anche nelle tensioni in Iran e Venezuela.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Un terremoto di magnitudo 6,9 causa almeno 69 morti nel centro delle FilippineLa sera del 30 settembre un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito il centro delle Filippine, causando almeno 69 morti, in un momento in cui l’arcipelago stava cercando di riprendersi dal passaggio dei ... internazionale.it

Islas de Gigantes, il segreto meglio custodito delle FilippineC’è un punto, nel cuore caldo e luminoso dell’arcipelago filippino, in cui il mare sembra sciogliersi in una tavolozza di blu e turchese e la vita scorre in un ritmo lento, allegro, irresistibilmente ... siviaggia.it

In viaggio tra le isole di fronte a Puerto Princesa, arcipelago delle Filippine. Carine, ma mi aspettavo di meglio. Comunque, finalmente il bagno tra pesci multicolore e stelle marine. Una cosa importante: ieri sera ho scelto un mix seafood tra i più buoni di sempr - facebook.com facebook