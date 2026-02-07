L’attore Austin Butler vestirà i panni di Lance Armstrong nel nuovo film del regista di

Il cinema si prepara a rileggere una delle parabole più controverse dello sport moderno: quella di Lance Armstrong, affidandola a uno degli attori più ambiti del momento. Austin Butler interpreterà Lance Armstrong in un nuovo film diretto da Edward Berger. Il progetto, prodotto da Scott Stuber, promette un ritratto ambizioso e complesso del campione del ciclismo, tra gloria sportiva, scandalo doping e costruzione del mito mediatico. Un ruolo ingombrante per uno degli attori più richiesti di Hollywood Dopo aver incarnato icone culturali e personaggi tormentati, Austin Butler si prepara a una nuova metamorfosi: sarà Lance Armstrong in un film ancora senza titolo diretto da Edward Berger, regista premiato per All Quiet on the Western Front e reduce dal successo di Conclave. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Austin Butler sarà Armstrong, il ciclista più discusso di sempre, nel nuovo film del regista di "Conclave"

Approfondimenti su Austin Butler

Nonostante il flop al botteghino, il film crime thriller

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Austin Butler

Argomenti discussi: Austin Butler interpreterà Lance Armstrong nel movie biografico sul grande schermo; Austin Butler interpreterà il ciclista caduto in disgrazia Lance Armstrong nel film biografico.

Austin Butler sarà Armstrong, il ciclista più discusso di sempre, nel nuovo film del regista di ConclaveIl cinema si prepara a rileggere una delle parabole più controverse dello sport moderno: quella di Lance Armstrong, affidandola a uno degli attori più ambiti del momento. movieplayer.it

Austin Butler interpreterà Lance Armstrong in un nuovo biopic, che avrà come obiettivo quello di offrire un ritratto completo della vita e della carriera dell’ex campione, esplorando sia i suoi successi sportivi sia le controversie che ne hanno segnato la reputazio facebook