Austin Butler sarà Armstrong il ciclista più discusso di sempre nel nuovo film del regista di Conclave

Da movieplayer.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore Austin Butler vestirà i panni di Lance Armstrong nel nuovo film del regista di

Il cinema si prepara a rileggere una delle parabole più controverse dello sport moderno: quella di Lance Armstrong, affidandola a uno degli attori più ambiti del momento. Austin Butler interpreterà Lance Armstrong in un nuovo film diretto da Edward Berger. Il progetto, prodotto da Scott Stuber, promette un ritratto ambizioso e complesso del campione del ciclismo, tra gloria sportiva, scandalo doping e costruzione del mito mediatico. Un ruolo ingombrante per uno degli attori più richiesti di Hollywood Dopo aver incarnato icone culturali e personaggi tormentati, Austin Butler si prepara a una nuova metamorfosi: sarà Lance Armstrong in un film ancora senza titolo diretto da Edward Berger, regista premiato per All Quiet on the Western Front e reduce dal successo di Conclave. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

austin butler sar224 armstrong il ciclista pi249 discusso di sempre nel nuovo film del regista di conclave

© Movieplayer.it - Austin Butler sarà Armstrong, il ciclista più discusso di sempre, nel nuovo film del regista di "Conclave"

Approfondimenti su Austin Butler

Austin butler film crime thriller flop al box office ma successo sulla streamin

Nonostante il flop al botteghino, il film crime thriller

The Mandalorian & Grogu: quale sarà la missione di Mando nel nuovo film Star Wars? La risposta del regista

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Austin Butler

Argomenti discussi: Austin Butler interpreterà Lance Armstrong nel movie biografico sul grande schermo; Austin Butler interpreterà il ciclista caduto in disgrazia Lance Armstrong nel film biografico.

austin butler sarà armstrongAustin Butler sarà Armstrong, il ciclista più discusso di sempre, nel nuovo film del regista di ConclaveIl cinema si prepara a rileggere una delle parabole più controverse dello sport moderno: quella di Lance Armstrong, affidandola a uno degli attori più ambiti del momento. movieplayer.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.