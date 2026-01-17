Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Cremonese e Verona allo Zini, in una partita importante per la zona salvezza. Nonostante la posizione in classifica, entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria situazione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una gara che può avere ripercussioni significative sul proseguo del campionato.

Lunedì nel tardo pomeriggio allo Zini va in scena la sfida tra Cremonese e Verona, a tutti gli effetti scontro salvezza anche se i padroni di casa sono in una situazione di classifica al momento piuttosto tranquilla. I grigiorossi sono infatti a quota 22 punti, a +8 sulla zona retrocessione, anche se non vincono da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Verona (lunedì 19 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Cremonese-Cagliari (giovedì 08 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

