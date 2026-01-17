Cremonese-Verona lunedì 19 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Cremonese e Verona allo Zini, in una partita importante per la zona salvezza. Nonostante la posizione in classifica, entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria situazione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una gara che può avere ripercussioni significative sul proseguo del campionato.

Lunedì nel tardo pomeriggio allo Zini va in scena la sfida tra Cremonese e Verona, a tutti gli effetti scontro salvezza anche se i padroni di casa sono in una situazione di classifica al momento piuttosto tranquilla. I grigiorossi sono infatti a quota 22 punti, a +8 sulla zona retrocessione, anche se non vincono da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

cremonese verona luned236 19 gennaio 2026 ore 18 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Cremonese-Verona (lunedì 19 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Cremonese-Cagliari (giovedì 08 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Cremonese-Cagliari (giovedì 08 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

cremonese verona luned236 19Pronostico Cremonese vs Verona – 19 Gennaio 2026 - La Serie A propone una sfida interessante tra Cremonese e Verona, in programma il 19 Gennaio 2026 alle 18:30 presso lo Stadio Giovanni Zini. news-sports.it

cremonese verona luned236 19Probabili formazioni Cremonese-Verona: Bonazzoli in pole, cosa filtra su Giovane e Orban - Le possibili scelte di Nicola e Zanetti per Cremonese- fantamaster.it

cremonese verona luned236 19Cremonese-Verona: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 21ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.