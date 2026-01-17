Cremonese-Verona lunedì 19 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Cremonese e Verona allo Zini, in una partita importante per la zona salvezza. Nonostante la posizione in classifica, entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria situazione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una gara che può avere ripercussioni significative sul proseguo del campionato.
Lunedì nel tardo pomeriggio allo Zini va in scena la sfida tra Cremonese e Verona, a tutti gli effetti scontro salvezza anche se i padroni di casa sono in una situazione di classifica al momento piuttosto tranquilla. I grigiorossi sono infatti a quota 22 punti, a +8 sulla zona retrocessione, anche se non vincono da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Cremonese-Cagliari (giovedì 08 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Cremonese-Cagliari (giovedì 08 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Cremonese vs Verona – 19 Gennaio 2026 - La Serie A propone una sfida interessante tra Cremonese e Verona, in programma il 19 Gennaio 2026 alle 18:30 presso lo Stadio Giovanni Zini. news-sports.it
Probabili formazioni Cremonese-Verona: Bonazzoli in pole, cosa filtra su Giovane e Orban - Le possibili scelte di Nicola e Zanetti per Cremonese- fantamaster.it
Cremonese-Verona: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 21ª giornata di Serie A. fantacalcio.it
#HellasVerona, Belghali indisponibile contro la Cremonese. In dubbio anche Niasse. Si tenta il recupero di Frese - facebook.com facebook
#HellasVerona, #Belghali indisponibile contro la Cremonese. In dubbio anche #Niasse. Si tenta il recupero di #Frese - x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.