Ast Sicilia lavoratori somministrati in agitazione | protesta dal 10 febbraio

Questa mattina i lavoratori di Temporary Spa hanno deciso di scendere in piazza. Da ieri sono in agitazione, protestano contro le condizioni di lavoro e chiedono risposte chiare. La mobilitazione coinvolge gli impiegati in missione all’Ast Sicilia, che da giorni chiedono un confronto con la direzione. La situazione resta tesa e il rischio di ulteriori disagi cresce.

In stato di agitazione i lavoratori dipendenti dell'Agenzia lavoro Temporary Spa e impiegati in missione all' Ast Sicilia. La forma di protesta scatterà il 10 febbraio, in formano i sindacati UilTemp e Felsa-Cisl. A fronte della pubblicazione del bando di concorso indetto dall'Ast, i lavoratori lamentano «un completo disinteresse da parte dell'azienda in merito alla loro posizione e ragionevoli certezze sulla continuità lavorativa». I sindacati chiedono un incontro urgente all'Ast «per chiarire alcuni punti cruciali legati proprio al bando». Il bando Ast e l'intervento del deputato Giuseppe Lombardo Sul bando di concorso dell'Ast il deputato regionale Giuseppe Lombardo (ScN) ha chiesto al presidente della commissione Territorio dell' Ars di integrare l'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo con la convocazione del presidente del CdA dell'azienda trasporti Luigi Genovese, dell'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e del dirigente generale del dipartimento Salvatore Lizzio.

