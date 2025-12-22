Latitante scoperto tenta la fuga ma precipita nel vuoto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato un 36enne, intercettato mentre viaggiava in auto insieme alla compagna: era latitante dallo scorso 23 settembre.All’alt dei militari l’uomo inizialmente si era mostrato collaborativo, poi ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento a piedi. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: In fuga dal carcere minorile, latitante scoperto nelle campagne di Japigia

Leggi anche: Tenta di rubare in una casa, ma viene scoperto dal proprietario: nella fuga lo investe con lo scooter

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Latitante scoperto tenta la fuga ma precipita nel vuoto.

latitante scoperto tenta fugaLatitante nel presepe di Galatone, il sindaco lo riconosce tra le statue: era in fuga da Bologna - Un latitante si nascondeva tra le statue del presepe della piazza di Galatone: a scoprirlo è stato il sindaco Flavio Filoni. virgilio.it

latitante scoperto tenta fugaGalatone: si finge una statua del Presepe in piazza/ Arrestato un 38enne ghanese: era latitante - Galatone, si finge una statua e si nasconde nel Presepe a grandezza naturale: era un 38enne originario del Ghana, latitante da qualche giorno ... ilsussidiario.net

Finge di essere un Re Magio nel presepe per sfuggire all’arresto: scoperto dal sindaco - Un 38enne ghanese condannato a Bologna si è nascosto in un presepe vivente a Galatone, tentando di confondersi con i Re Magi. blogsicilia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.