Latitante scoperto tenta la fuga ma precipita nel vuoto

Galatone: si finge una statua del Presepe in piazza/ Arrestato un 38enne ghanese: era latitante - Galatone, si finge una statua e si nasconde nel Presepe a grandezza naturale: era un 38enne originario del Ghana, latitante da qualche giorno ... ilsussidiario.net

Finge di essere un Re Magio nel presepe per sfuggire all’arresto: scoperto dal sindaco - Un 38enne ghanese condannato a Bologna si è nascosto in un presepe vivente a Galatone, tentando di confondersi con i Re Magi. blogsicilia.it

In fuga dal carcere minorile, latitante scoperto nelle campagne di Japigia x.com

Graziella Campagna è stata una vittima innocente della mafia, uccisa a soli 17 anni, il 12 dicembre 1985 a Villafranca Tirrena (Me) per aver scoperto casualmente la reale identità di un boss latitante. Fonte: (interno.gov.it) foto: (vivi libera.it) Elaborazione grafic - facebook.com facebook

