Apple sta lavorando per aggiornare Siri, trasformandolo in un chatbot di intelligenza artificiale più avanzato. Questa novità mira a migliorare l’esperienza utente, offrendo risposte più naturali e interazioni più fluide. La modifica si inserisce nel percorso di innovazione dell’azienda, che continua a sviluppare soluzioni tecnologiche per potenziare i propri dispositivi e servizi.

Apple si prepara a rivoluzionare Siri, il suo storico assistente virtuale integrato sui Mac e sui device mobile come iPhone e iPad. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino ha intenzione di trasformarlo in un chatbot di intelligenza artificiale più simile a ChatGPT. Potrebbe essere integrato già in iOS 27, prossimo aggiornamento del sistema operativo, e venire mostrato all’interno della Apple WWDC di giugno 2026, con rilascio ufficiale nell’arco dei tre mesi successivi o comunque entro settembre. Apple, cosa potrà fare il nuovo Siri e cosa cambierà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Apple trasformerà Siri in un chatbot di intelligenza artificiale

