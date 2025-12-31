Varese-Napoli Basket divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in città e in provincia

Per l’incontro di basket tra Pallacanestro Varese e Napoli Basket, in programma sabato 3 gennaio 2025 alle ore 18:15, il Prefetto di Varese ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della città e della provincia di Napoli. Questa misura si rende necessaria per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante la partita, che si svolgerà presso il Palasport di Varese.

Il Prefetto della provincia di Varese, per l'incontro valido per la 14° giornata di andata di LBA tra Pallacanestro Varese e Guerri Napoli Basket, in programma sabato 3 gennaio 2025 alle ore 18:15, ha disposto la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso alla gara ai residenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Roma-Parma, divieto di trasferta per i tifosi ducali residenti nella provincia emiliana Leggi anche: Lecce-Napoli, il ritorno in trasferta dei tifosi azzurri residenti in Campania Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Basket, trasferta vietata ai tifosi napoletani; Serie A basket, i risultati: Venezia piega Napoli, Trapani ko a Sassari. Ok Tortona e Udine. Pallacanestro Varese-Guerri Napoli: trasferta vietata ai tifosi azzurri - Il Prefetto della provincia di Varese, per la partita valida per la 14a giornata di andata di serie A, tra Pallacanestro Varese e Guerri Napoli, in programma sabato 3 gennaio ... msn.com

Basket: Serie A, Napoli vede l’approdo in Coppa Italia. Varese passa a Trapani - Da Napoli a Trapani s'intrecciano le più disparate vicende della tredicesima giornata, ... oasport.it

Non vediamo l’ora di abbracciarvi sabato a Masnago ragazzi Acquista il tuo biglietto per Varese - Napoli: pallacanestrovarese.it/biglietti Ciamillo e Castoria #NoiSiamoVarese x.com

Non vediamo l’ora di abbracciarvi sabato a Masnago Acquista il tuo biglietto per Varese - Napoli: https://www.pallacanestrovarese.it/biglietti Ciamillo e Castoria #NoiSiamoVarese - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.