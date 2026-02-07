Dopo mesi di incertezza, Palazzo Chigi ha deciso di affidare ad Angelo Tanese la guida di Agenas. La Conferenza delle Regioni, dopo un anno di stallo, ha optato per un accordo temporaneo per evitare il commissariamento di un organo chiave del Servizio sanitario nazionale. Tanese si trova ora al centro di una gestione che si prospetta breve, ma che mira a rimettere in carreggiata l’agenzia.

Dopo un anno di stallo, la Conferenza delle Regioni ha scelto la via del compromesso per evitare il commissariamento di uno snodo tecnico essenziale del Servizio sanitario nazionale, restituendo all’Agenzia una governance piena, seppur dichiaratamente “transitoria”. La proposta di Massimiliano Fedriga alla presidenza è un segnale politico chiaro. Le Regioni puntano su una figura che è insieme garante istituzionale e interprete del loro peso nei rapporti con lo stato. Accanto a lui, la nomina di Angelo Tanese a direttore generale. Tanese, uomo vicino a Zingaretti e già responsabile del poliambulatorio alla Farnesina, passò nel 2022 dalla guida della Asl Roma 1 a capo del personale del Dipartimento Informazioni e Sicurezza, l’organo di raccordo tra Palazzo Chigi e le agenzie di intelligence Aisi e Aise. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Angelo Tanese alla guida di Agenas: la scelta di Palazzo Chigi

La Conferenza delle Regioni ha scelto all’unanimità Massimiliano Fedriga come nuovo presidente di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

