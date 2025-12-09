Zelensky da Meloni | Mi fido di lei colloquio eccellente Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito eccellente l’incontro con la premier italiana Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, sottolineando la fiducia riposta nell’Italia e il ruolo fondamentale nel processo di avvicinamento alla pace. Un colloquio che ha evidenziato la collaborazione tra i due paesi in un momento cruciale per la crisi ucraina.
Un incontro eccellente. È questo l’aggettivo utilizzato dal presidente ucraino Volodomyr Zelensky al termine dell’atteso bilaterale con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia strategico in un momento cruciale della trattativa per il cessate il fuoco con Mosca. “Abbiamo avuto una conversazione eccellente, molto significativa su tutti gli aspetti della situazione diplomatica”. Così su Telegram Zelensky mentre è ancora a Palazzo Chigi. Sui social ha ribadito una volta in più l’apprezzamento per “il fatto che l’Italia sia attiva nel processo di ricerca di idee efficaci e nell’individuazione di misure per avvicinare la pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue
Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/axios-pressioni-usa-kiev-perche-accetti-piano-pace-zelensky-papa-poi-meloni-AIqlEiJ #Zelensky #Meloni #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Segui tutti gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/axios-pres… #Zelensky #Meloni #Ucraina Vai su X
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra” thesocialpost.it
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il ... calcionews24.com
Editoria: Iv, 'a fianco giornalisti Dire, editore garantisca regolarità stipendi' iltempo.it
Investito da un'ambulanza, dodicenne in Terapia intensiva a Genova gazzettadelsud.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Tonio Sgueglia, proprietario del Castello di Limatola, diventa Presidente di Assocastelli anteprima24.it