Zelensky da Meloni | Mi fido di lei colloquio eccellente Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito eccellente l’incontro con la premier italiana Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, sottolineando la fiducia riposta nell’Italia e il ruolo fondamentale nel processo di avvicinamento alla pace. Un colloquio che ha evidenziato la collaborazione tra i due paesi in un momento cruciale per la crisi ucraina.

Un incontro eccellente. È questo l’aggettivo utilizzato dal presidente ucraino Volodomyr Zelensky al termine dell’atteso bilaterale con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia strategico in un momento cruciale della trattativa per il cessate il fuoco con Mosca. “Abbiamo avuto una conversazione eccellente, molto significativa su tutti gli aspetti della situazione diplomatica”. Così su Telegram Zelensky mentre è ancora a Palazzo Chigi. Sui social ha ribadito una volta in più l’apprezzamento per “il fatto che l’Italia sia attiva nel processo di ricerca di idee efficaci e nell’individuazione di misure per avvicinare la pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zelensky da Meloni: “Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace”

