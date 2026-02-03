Almanacco 3 febbraio | Santo compleanni accadde oggi e proverbio del giorno

Oggi ripercorriamo gli eventi più significativi accaduti il 3 febbraio. Sono passati anni, ma certe date restano impresse, come quella in cui si sono svolti avvenimenti che hanno fatto la storia. Un modo per ricordare, con semplicità, cosa è successo in questa giornata nel passato.

Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di oggi, martedì 3 febbraio. Mancano 332 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Biagio. Proverbio: "Per la festa di S. Biagio il gran freddo ormai è passato". 1913 – Viene ratificato il XVI emendamento, della Costituzione degli Stati Uniti, che autorizza il governo federale a imporre e incassare la tassa sul reddito 1957 – Prende avvio sulla rete Rai Programma Nazionale il contenitore Carosello, che negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani a causa (o grazie) alla televisione; 1959 – In un incidente aereo perdono la vita Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

