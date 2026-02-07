Allerta Meteo Gialla in Campania | temporali e rischio idrogeologico in diverse aree

La Protezione Civile della Campania ha appena diffuso un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in diverse zone della regione. Le piogge intense potrebbero causare frane, smottamenti e caduta di massi, soprattutto nelle aree più vulnerabili. La situazione resta sotto osservazione, e le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire eventuali indicazioni.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per rischio idreogeologico localizzato, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Campania Allerta Allerta Meteo Gialla in Campania: rischio temporali e dissesto idrogeologico La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali domani 25 novembre: le regioni a rischio Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Campania Allerta Argomenti discussi: Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Protezione civile, allerta gialla per il vento; Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioni. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse venerdì 6 febbraio: le regioni a rischioOndata di maltempo sull’Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse ... fanpage.it Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco doveDuplice allerta meteo arancione e gialla il 6 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le regioni e zone a rischio. meteo.it Maltempo in Campania, allerta meteo gialla fino alle 14 di domani facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.