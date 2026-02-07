allarme nel parco orobie no dagli ambientalisti a nuove strade in quota

Le associazioni ambientaliste e i comitati locali si oppongono con fermezza alla proposta di realizzare quasi 50 chilometri di nuove strade nel Parco delle Orobie Valtellinesi. Chiedono di fermare subito la variante al Piano della viabilità agro-silvo-pastorale Vasp, che rischia di compromettere l’area. La questione divide gli esperti e i residenti, mentre le istituzioni si preparano a decidere.

"No a quasi 50 km di nuove strade nel Parco delle Orobie Valtellinesi ". Le associazioni di protezione ambientale e i comitati locali chiedono la sospensione della variante al Piano della viabilità agro-silvo-pastorale Vasp del Parco delle Orobie. Il progetto, infatti, prevede l’inserimento di nuovi 38 tracciati per un totale di oltre 47 chilometri di nuove strade, che porterebbe così la rete viaria complessiva in area protetta alla cifra record di 448,7 km. Unite in questa ferma opposizione e nel chiedere "legalità, trasparenza e una pianificazione coerente con le esigenze agricole attuali, che rispetti realmente la missione di conservazione del Parco e dei siti Natura 2000" sono Asfo Val Corta, Centro Etica Ambientale di Sondrio, Cros di Varenna, Legambiente, Leidaa, Mountain Wilderness, Orma Morbegno e Wwf Valtellina e Valchiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una protesta si è scatenata nel Parco delle Orobie Valtellinesi.

