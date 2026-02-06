Nuove strade nel Parco delle Orobie scoppia la protesta | Fermate la variante VASP

Una protesta si è scatenata nel Parco delle Orobie Valtellinesi. Otto associazioni ambientali e gruppi territoriali chiedono di fermare la variante VASP, che modifica il Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale. La richiesta è chiara: vogliono bloccare questa modifica che, secondo loro, potrebbe danneggiare l’area. La questione divide le parti, ma per ora le associazioni sono decise a mantenere alta la loro voce.

"Fermate la variante". È la richiesta netta che otto associazioni di protezione ambientale e realtà territoriali rivolgono all'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi in merito alla modifica del Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (VASP). A sottoscrivere la presa di posizione sono ASFO Val.

