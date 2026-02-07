Allarme dinamite ma in casa ha solo un alcolometro | sul posto gli artificieri

Sabato mattina a Ranica è scoppiato il panico in via Monte Santo. La polizia ha ricevuto una segnalazione di un possibile ordigno esplosivo in un complesso di villette a schiera. Sul posto sono arrivati gli artificieri, ma alla fine si sono trovati di fronte a un falso allarme. In casa, infatti, hanno trovato solo un alcolometro, niente esplosivi. La zona è stata evacuata temporaneamente, poi tutto è tornato alla normalità.

Ranica. Momenti di apprensione sabato mattina 7 febbraio, quando in un complesso di villette a schiera in via Monte Santo è scattato l'allarme per un presunto ordigno esplosivo. La proprietaria di un immobile, trovandosi davanti a un curioso oggetto in vetro e non riuscendo a identificarlo, ha temuto si trattasse di dinamite e ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti carabinieri e artificieri, pronti a gestire una possibile situazione di pericolo. Dopo le verifiche, però, l'allarme è rientrato e la tensione ha lasciato spazio a un sorriso: l'oggetto sospetto era in realtà un alcolometro, strumento utilizzato per misurare la percentuale di alcol etilico in grappe, distillati e acquaviti.

