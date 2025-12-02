VIDEO| Una protesta nei confronti del Comune di Gioia Tauro | il movente dei due incendi dolosi

Reggiotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato il presunto autore dell’atto intimidatorio consumatosi venerdì scorso presso del Comune di Gioia Tauro. Si tratta di Pasquale Alampi, un pluripregiudicato del posto, già noto alle forze dell’ordine e con alle spalle un passato di cure al centro di salute mentale come si apprende. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

