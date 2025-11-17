Trump | ‘Votate pubblicazione delle carte di Epstein non ho nulla da nascondere’

Imolaoggi.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''se i democratici avessero avuto qualcosa (su di me) l'avrebbero reso pubblico prima della nostra vittoria elettorale'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

trump 8216votate pubblicazione delle carte di epstein non ho nulla da nascondere8217

© Imolaoggi.it - Trump: ‘Votate pubblicazione delle carte di Epstein, non ho nulla da nascondere’

Scopri altri approfondimenti

Arriva il sì di Trump alla pubblicazione delle carte Epstein - Il presidente Usa ha chiesto ai repubblicani di votare per la pubblicazione dei fascicoli di Jeffrey Epstein, che potrebbero vederlo coinvolto in ... Come scrive avvenire.it

trump 8216votate pubblicazione carteCaso Epstein, Trump: "Votate diffusione carte, nulla da nascondere" - Il presidente si rivolge ai repubblicani in vista del voto di martedì alla Camera: "È tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici, si torni a parlare di economia" "I repubblicani ... Scrive tg24.sky.it

trump 8216votate pubblicazione carteTrump provoca sul caso Epstein, spinge i suoi a votare la pubblicazione dei file: "Non ho nulla da nascondere" - Trump spinge i repubblicani a votare la pubblicazione dei file Epstein, segnando un cambio di linea mentre la Camera raccoglie firme per il voto ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Trump 8216votate Pubblicazione Carte