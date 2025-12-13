panariello accende i riflettori sulle montagne trentine con la fiction tutta scena

Il Trentino si prepara a essere protagonista della nuova fiction “Tutta Scena”, con Panariello che porta l’attenzione sulle sue suggestive montagne. La serie valorizza il paesaggio, la cultura e la creatività della regione, trasformando il Trentino in un teatro naturale per una narrazione che unisce ambiente e intrattenimento.

Il Trentino diventa protagonista sul piccolo schermo, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove paesaggio, cultura e creatività si intrecciano. Dal 19 dicembre arriva su RaiPlay “Tutta Scena”, la nuova serie originale con Giorgio Panariello, diretta da Nicola Conversa, che sceglie. Trentotoday.it

