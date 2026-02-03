Questa sera si gioca il derby basco tra Alaves e Real Sociedad, valido per le semifinali di Copa del Rey. La partita si tiene a Mendizorrotza in gara secca e si preannuncia equilibrata, con poche reti all’orizzonte. I padroni di casa sperano di sfruttare il fattore campo, mentre gli ospiti cercano la qualificazione che potrebbe portare loro un passo più vicino alla finale.

Una delle quattro semifinaliste dell’edizione di Copa del Rey di quest’anno sarà decisa dal derby basco tra Alaves e Real Sociedad: si gioca in gara secca a Mendizorrotza, cosa che da sicuramente qualche possibilità in più ai ragazzi del Chacho Coudet. Entrambe le squadre godono di ottima salute: El Glorioso è reduce da due vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Real Sociedad (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol ed equilibrio a Vitoria?

Questa sera alle 21:00 si gioca il derby basco tra Alaves e Real Sociedad, una sfida decisiva per la semifinale della Copa del Rey.

Domenica 4 gennaio alle 21:00 si disputa la partita tra Real Sociedad e Atletico Madrid ad Anoeta.

Coppa del Re 2025-2026: Alaves-Real Sociedad, le probabili formazioniDerby basco in Coppa del Re 2025-2026: mercoledì sera a Vitoria si affrontano Alaves e Real Sociedad, fischio d'inizio alle ore 21. sportal.it

Pronostico Alavés-Real Sociedad: stavolta salta il quintoLa sfida Alaves-Real Sociedad, gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re è in programma mercoledì 4 febbraio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno ... ilveggente.it

LA QUALITÀ DEL VILLARREAL STENDE L’ALAVES Il sottomarino giallo vince ancora grazie ai suoi assi Contro il pericolante Alaves soffre nel primo tempo anche se l’Alaves gioca bene ma non ha incisività offensiva in assenza di Lucas Boyé Nel secondo te facebook

