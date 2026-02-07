Al via il cantiere dell’ospedale di Comunità di Gravellona Toce

Al via i lavori per l’ospedale di comunità di Gravellona Toce. La costruzione del nuovo presidio sanitario è iniziata questa settimana, segnando un passo importante per la città. L’obiettivo è rafforzare i servizi sanitari sul territorio e rispondere alle richieste dei cittadini, che aspettavano da tempo un miglioramento dell’assistenza. La realizzazione del cantiere è stata confermata dall’amministrazione locale, che punta a consegnare l’ospedale di comunità nel più breve tempo possibile.

L'avvio dei lavori per la costruzione dell'ospedale di comunità di Gravellona Toce, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, segna un passo fondamentale nel rafforzamento della medicina territoriale, un obiettivo primario per l'amministrazione locale e una risposta concreta alle esigenze di una comunità che attende da tempo un potenziamento dei servizi sanitari. Il cantiere, inaugurato nelle scorse ore, rappresenta l'inizio di un progetto ambizioso finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), una risorsa cruciale per la modernizzazione e l'ampliamento dell'offerta sanitaria sul territorio.

