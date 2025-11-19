IoLavoro | a Gravellona Toce oltre 700 candidati in cerca di un impiego

Novaratoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto ieri, martedì 18 novembre, al palazzetto dello sport di Gravellona Toce il terzo appuntamento del tour 2025 di IoLavoro, la grande manifestazione organizzata da Regione Piemonte tramite Agenzia Piemonte Lavoro.Nell'appuntamento di Gravellona Toce studenti, famiglie e giovani del Vco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Tragedia sull’A1: distrutta la famiglia Visconti, morte tre persone e la bambina di 4 anni - Un violento incidente avvenuto lungo il tratto fiorentino dell’Autostrada A1 tra Firenzuola e Badia, ha spezzato la ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Iolavoro Gravellona Toce Oltre