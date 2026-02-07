Al Municipale torna il Gran Galà amici del cuore | ospite d’onore Massimo Boldi
Domenica 8 febbraio 2026, alle 15.30, al Teatro Municipale di Torino torna il Gran Galà Amici del cuore. L’evento vede la partecipazione di diversi artisti comici noti in televisione che saliranno sul palco uno dopo l’altro. Tra gli ospiti d’onore, Massimo Boldi, pronto a far ridere il pubblico e a contribuire alla raccolta fondi. La serata promette spettacolo e solidarietà, con tanti comici pronti a intrattenere gli spettatori.
Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 15,30 al Teatro Municipale torna il Gran Galà Amici del cuore. Numerosi gli artisti comici noti al grande pubblico televisivo che si alterneranno sul palco.Ospite d'onore per la dodicesima edizione: il comico Massimo Boldi.Durante lo spettacolo sarà elargita una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Municipale Torino
Fabio Rovazzi festeggia i 32 anni da Cracco: al party di compleanno Michelle Hunziker, Massimo Boldi e tanti amici vip
Fabio Rovazzi ha celebrato i suoi 32 anni con un party presso il ristorante Cracco a Milano.
Solidarietà per il cuore di Cesena: 96mila euro raccolti al Gran Gala Ior da destinare al reparto di Cardiologia
Ultime notizie su Municipale Torino
Argomenti discussi: Spettacolo e solidarietà, torna al Municipale il Gran Galà Amici del Cuore; Piacenza - Teatro Municipale: Don Giovanni; Agenda monferrina; Elio QUANDO UN MUSICISTA RIDE il 29 gennaio al Teatro Municipale di Piacenza.
Spettacolo e solidarietà, torna al Municipale il Gran Galà Amici del CuoreDomenica 8 febbraio, alle ore 15.30, appuntamento a Piacenza con la dodicesima edizione del Gran Galà Amici del Cuore: musica, spettacolo e solidarietà ... piacenzasera.it
Emma Dante torna al Municipale con L’angelo del focolareEmma Dante con il suo stile diretto, potente, provocatorio indaga sulla condizione femminile e affronta il tema della violenza domestica e del ... piacenzasera.it
SAN VALENTINO: VOI A CENA, LORO AL GRAN GALÀ! Genitori, udite udite! Quest’anno il 14 febbraio facciamo un regalo a voi... e uno ai vostri figli! Mentre voi vi godete la vostra serata in totale libertà, i piccoli saranno i protagonisti del nostro GRAN facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.