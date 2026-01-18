Fabio Rovazzi festeggia i 32 anni da Cracco | al party di compleanno Michelle Hunziker Massimo Boldi e tanti amici vip

Fabio Rovazzi ha celebrato i suoi 32 anni con un party presso il ristorante Cracco a Milano. La serata ha visto la presenza di amici e volti noti come Michelle Hunziker e Massimo Boldi, in un contesto elegante e riservato. L’evento ha rappresentato un’occasione per condividere un momento speciale tra persone vicine al cantante e content creator, in un ambiente raffinato nel cuore della città.

Milano, 18 gennaio 2026 – Festa di compleanno per Fabio Rovazzi, che oggi compie 32 anni. Il party per festeggiare le trentadue candeline del cantante, personaggio televisivo e content creator milanese si è tenuto da Cracco, in Galleria, a due passi dal Duomo. Il celebre chef ha fatto gli onori di casa al momento del taglio della (gigantesca) torta al cioccolato, dopo la mezzanotte. Tanti i volti noti presenti al party milanese, dove la serata è andata avanti nel segno della musica, con un karaoke che ha coinvolto tutti gli ospiti presenti nel noto locale meneghino. Scatenata Michelle Hunziker, grande amica del festeggiato (“Tanti auguri, ti voglio bene” ha scritto sui social). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

