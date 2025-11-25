Sporting Akragas esordio in campionato per Francesco Butticè

Giornata speciale per Francesco Butticè, classe 2001, che ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia dello Sporting Akragas nel campionato di terza categoria. Il debutto è avvenuto allo stadio Collura di Porto Empedocle, nel match contro il Ponte di Ferro.Cresciuto proprio a Porto Empedocle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

