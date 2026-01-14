Sabato della prevenzione oncologica screening gratuiti della mammella e del colon retto

Il Sabato della prevenzione oncologica, promosso dall’Asl Avellino, torna con screening gratuiti per mammella e colon retto. Le giornate si svolgeranno il 17, 24 e 31 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Distretto sanitario di via degli Imbimbo ad Avellino. L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti in Irpinia, uomini e donne, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce.

Si rinnova l'appuntamento con il Sabato della prevenzione oncologica targato Asl Avellino. Il 17, 24 e 31 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, il Distretto sanitario di via degli Imbimbo ad Avellino (ingresso Guardia medica) apre le sue porte a tutte le donne e gli uomini residenti in Irpinia e di età.

