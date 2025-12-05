Agli arresti ma continuava a nascondere droga in casa 34enne scoperta dai carabinieri di Giostra | è di nuovo ai domiciliari

Messinatoday.it | 5 dic 2025

I carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato ieri sera una 34enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre per reati della stessa natura.Il nuovo arresto è scattato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

