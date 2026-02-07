Aggredita dalla baby gang per aver fotografato la targa di un pirata della strada in via Giacinto Gigante

Una donna è stata aggredita da un gruppo di giovani dopo aver scattato una foto alla targa di uno scooter pirata in via Giacinto Gigante. La donna passeggiava con i cani quando ha cercato di registrare il veicolo sospetto. I ragazzi le si sono avvicinati, l’hanno presa a minacce e, quando lei ha tentato di allontanarsi, sono tornati con altri e hanno picchiato gli animali. Non contenti, hanno anche danneggiato il portone di un edificio nelle vicinanze. La donna è riuscita a mettersi

Quasi investita mentre passeggia con i cani, prova a fotografare la targa dello scooter. L'uomo torna con altri picchia gli animali e danneggia il portone.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su via Giacinto Gigante Baby gang, torna l'allarme. Donna aggredita sul bus Real tv: crimini di strada, le baby gang sfondano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su via Giacinto Gigante Argomenti discussi: Il Comitato di quartiere: Siamo ostaggi delle gang; Resa dei conti e pestaggio dentro al bar: Danni e paura, siamo sotto choc; Marinella Socal, la candidata della Lista Conte aggredita in Calmaggiore: Mi ha seguita e strattonata. Ho avuto paura; Mestre insicura, i residenti: Città cambiata in peggio, tra spaccio e degrado. Noi, pestati dalla baby gang al party abusivoIl racconto choc di una giovane coppia dopo la festa nel capannone a Decima con 300 ragazzi. Indagano polizia e carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

