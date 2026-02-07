Agata Christian – Delitto sulle Nevi | Il Castello Misterioso nel Film con Christian De Sica

Un film ambientato tra le montagne della Valle d’Aosta sta attirando l’attenzione. Christian De Sica interpreta un ruolo in “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”, un giallo che si svolge tutto in un castello antico, Castel Savoia. La scena si muove tra le nevi e i segreti di questa dimora storica, che fa da sfondo a una storia di mistero e intrighi.

Scopri dove è ambientato il film Agata Christian – Delitto sulle Nevi, con Christian De Sica. La storia si svolge in un suggestivo castello in Valle d'Aosta, Castel Savoia. Un mix di giallo e commedia, con splendidi paesaggi montani. Il nuovo film Agata Christian – Delitto sulle Nevi, diretto da Eros Puglielli e con Christian De Sica nel ruolo da protagonista, è un'avvincente commedia gialla che si svolge in un'ambientazione mozzafiato.

Una scena di mistero si svolge tra le mura di Castel Savoia, il castello reale della Valle d’Aosta.

