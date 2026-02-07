Agata Christian – Delitto sulle Nevi | Il Castello Misterioso nel Film con Christian De Sica

Un film ambientato tra le montagne della Valle d’Aosta sta attirando l’attenzione. Christian De Sica interpreta un ruolo in “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”, un giallo che si svolge tutto in un castello antico, Castel Savoia. La scena si muove tra le nevi e i segreti di questa dimora storica, che fa da sfondo a una storia di mistero e intrighi.

Una scena di mistero si svolge tra le mura di Castel Savoia, il castello reale della Valle d’Aosta.

