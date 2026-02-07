Herbert Ballerina e Martina Miliddi si sono lasciati andare a un balletto improvvisato durante la puntata di Affari Tuoi. I due si sono divertiti con un passo a due su tema Grease, attirando l’attenzione del pubblico con la spontaneità.

Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati. I due si sono resi protagonisti di un passo a due, un divertente balletto a tema Grease, durante la puntata di Affari Tuoi. L'esibizione è stata condivisa anche dall'account Instagram "Affari Tuoi". Tanti i commenti arrivati sotto al filmato, dove si legge: "Stupendi trasmissione stupenda sono tutti meravigliosi li adoro", "Bravissimi", "Che bella Martina orgoglio delle ragazze italiane e perdipiu Sarda". Intanto, Stefano De Martino si è fermato per una serata, quella del 6 febbraio. Il motivo? Il palinsesto con le Olimpiadi. Su Rai 1, dalle 19. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, raptus di Herbert Ballerina: cosa fa con Martina

Venerdì sera, mentre su Rai 1 andava in onda la cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano-Cortina, su Canale 5 continuava regolarmente "La ruota della fortuna" di Gerry Scotti.

Domenica 1° febbraio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi.

