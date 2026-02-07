AEW | Un Senatore americano chiede a Tony Khan di ingaggiare un celebre personaggio

Un senatore americano ha chiesto a Tony Khan di ingaggiare un personaggio famoso per la prossima stagione di AEW. La richiesta sorprende, ma non è la prima volta che politica e wrestling si incontrano. Già in passato, Donald Trump ha partecipato a RAW, mentre Barack Obama e Hillary Clinton hanno avuto un match parodia. Ora, questa richiesta apre di nuovo il dibattito su quanto siano intrecciati i due mondi.

Sebbene inusuale, non è cosa nuova che politica e wrestling si mescolino. Un possibile esempio potrebbe essere la presenza a RAW qualche anno fa dell'uomo poi diventato Presidente degli Stati Uniti, ossia Donald Trump, o anche il "celebre" match parodia tra Barack Obama e Hillary Clinton. Nella serata di ieri, c'è stato un altro incrocio tra queste due realtà. Il Senatore USA Ruben Gallego, ha infatti usato i suoi profili social per rivolgersi pubblicamente a Tony Khan, patron della AEW, chiedendogli di portare all'interno della federazione un personaggio molto particolare, che a suo dire potrebbe fare molto bene alla compagnia.

