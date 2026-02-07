Questa mattina l’Arco della Pace si illumina di colori vivaci, simbolo dei Giochi italiani. Gli atleti sono pronti a scendere in campo, sperando di portare a casa medaglie e vittorie. La città si prepara a vivere giorni intensi di sport e emozioni, con tifosi che aspettano con ansia di vedere le imprese degli atleti italiani. Ora non resta che vincere, questa è la sfida che tutti si sono posti.

"Alboreto is nothing". Milano-Cortina è arrivata con quarant'anni di ritardo Adesso che il fuoco di Olimpia illumina l’Arco della Pace, non ci resta che vincerle queste benedette Olimpiadi. Ci sono tanti modi per vincere quando si gioca in casa e si è lavorato a quest’obiettivo da ben prima del 24 giugno 2019, quando il Cio assegnò all’Italia l’organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali. Vincere, questa volta, non significa soltanto riempire il medagliere d’oro, di argento e di bronzo, aggiungendoci quei quarti posti che ormai hanno raggiunto una loro (meritata) nobiltà. Vincere i Giochi che si disputano sui nostri territori (magari fossero solo a Milano e Cortina!) significa soprattutto lasciare un’eredità che convinca anche gli scettici, quelli che, comunque andrà, hanno già deciso che sarà un disastro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Adesso non ci resta che vincerli questi Giochi italiani

Approfondimenti su Olimpiadi Roma

Questa mattina in negozio sono arrivati i nuovi smartphone pieghevoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Industrializzarsi o Conquistare la Libia Il 1911 segna la Storia d'Italia

Ultime notizie su Olimpiadi Roma

Argomenti discussi: I diari di scavo da Deir el-Medina 2026 – terza settimana; Teatro Industri ’Non ci resta che ridere’; Non ci resta che piangere; Runjaic: Domani saranno decisivi duelli e intensità.

Non ci resta che piangere, Rete 4/ Trama e cast della commedia fantasy di culto, oggi 29 dicembre 2025Non ci resta che piangere è la commedia immortale di Massimo Troisi e Roberto Benigni, protagonisti assoluti dopo averla scritta e diretta Non ci resta che piangere, film su Rete 4 diretto e ... ilsussidiario.net

Non ci resta che piangere, spiegazione del finale: perché resta un film irripetibileStasera Rete 4 ripropone Non ci resta che piangere, la commedia fantastica del 1984 scritta, diretta e interpretata da Massimo Troisi e Roberto Benigni: un cult da citazione che in realtà regge ancora ... ilmessaggero.it

Il club rossonero ha scansato un “fosso” e adesso gli resta l’usato garantito (Fullkrug) per lo sprint da Champions. Perché è saltato l'affare: https://fanpa.ge/7EcNe facebook

NBA, ultimo giorno di mercato: Giannis Antetokounmpo per ora resta ai Bucks #SkySport #SkySportBasket x.com