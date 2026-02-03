Questa mattina in negozio sono arrivati i nuovi smartphone pieghevoli. Tra i modelli più interessanti ci sono quelli che promettono di unire tecnologia e praticità in modo innovativo. Molti clienti si sono già fatti avanti, curiosi di provarli e vedere come funzionano. Le aziende puntano molto su questa categoria, sperando di conquistare chi cerca dispositivi all’avanguardia.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Negli ultimi anni gli smartphone pieghevoli hanno trasformato il mercato della telefonia mobile da un fenomeno di nicchia in un segmento sempre più maturo e competitivo. Una tecnologia che un tempo sembrava riservata alle élite hi-tech oggi è entrata nel mainstream, con modelli sempre più affidabili, performanti e capaci di soddisfare esigenze diverse — dal professionista in cerca di produttività mobile, al creativo che vuole uno spazio di lavoro tascabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Flip o Fold, questi sono i migliori smartphone pieghevoli che trovi in giro adesso

Approfondimenti su Flip Fold

Se stai cercando uno smartphone di fascia media tra i 200 e i 600 euro, questa guida ti aiuterà a individuare i modelli più affidabili e performanti disponibili sul mercato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

I MIGLIORI SMARTPHONE DI DICEMBRE 2025

Ultime notizie su Flip Fold

Argomenti discussi: Galaxy Z Fold e Flip: Samsung rende più semplice riparare gli schermi interni; Apple sta già pensando ad un secondo iPhone Fold: sfiderà il Galaxy Z Flip?; L’iPhone Flip potrebbe essere reale, ragazzi; Dopo l’iPhone Fold, Apple pensa a un pieghevole a conchiglia dal design compatto e quadrato.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, la recensione: tra le mani un pezzo di futuroAl mio rientro da Seoul, dove ho assistito alla presentazione dei nuovi pieghevoli Samsung, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, un amico - a conoscenza del mio viaggio - mi ha scritto perentorio: ... repubblica.it

Samsung punta su nuovi foldable per il 2025: un Galaxy Z Flip economico e un Galaxy Z Fold più costosoIl 2025 potrebbe segnare un anno di grandi cambiamenti nella strategia dei foldable Samsung, con nuovi dispositivi pensati per ampliare il mercato. Samsung è al lavoro su due nuovi foldable per il ... multiplayer.it

Apple considera un iPhone foldable clamshell. Secondo Mark Gurman su Power On, un modello quadrato simile al Galaxy Z Flip è in valutazione nei lab. Lontano dalla produzione, ma l'idea torna in pista dopo i prototipi 2024. #iphone #foldable #apple x.com

Mentre tutti gli occhi sono puntati sull’autunno 2026 per il debutto del primo iPhone Fold (il modello a “libro” che si apre come un tablet), nei laboratori di Cupertino si sta già pensando alla mossa successiva. Secondo quanto rivelato da Mark Gurman nella sua - facebook.com facebook