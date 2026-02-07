Ad Aiello del Sabato due giornate all’insegna della prevenzione | visite specialistiche gratuite per la cittadinanza
Nei prossimi giorni, ad Aiello del Sabato, si terranno due giornate dedicate alla prevenzione sanitaria. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, la cittadinanza potrà usufruire di visite specialistiche gratuite. L’iniziativa mira a favorire controlli e diagnosi precoci, offrendo un’opportunità concreta a chi vuole prendersi cura della propria salute senza costi.
AIELLO DEL SABATO – Un fitto programma di prevenzione sanitaria gratuita interesserà il comune di Aiello del Sabato nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Le mani sui cuori”, presieduta dal dott. Francesco Russo, si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Aiello del Sabato
Visite Mediche Specialistiche Gratuite: prevenzione sanitaria a Bagnoli Irpino
Avellino: visite mediche specialistiche gratuite per tutta la comunità
L'8 dicembre 2025, presso l'Istituto Amatucci di Avellino, si terranno visite mediche specialistiche gratuite per tutta la comunità.
Ultime notizie su Aiello del Sabato
Argomenti discussi: Sinergia tra Avellino, Contrada e Aiello del Sabato per accelerare la soluzione della frana Strada Statale n. 88; Aiello non dimentica: Onore ai nostri eroi della memoria; Tavolo di emergenza per la viabilità nell’hinterland di Avellino dopo la frana sulla statale 80; SR 88 Contrada-Avellino, giovedì la riapertura parziale dopo la frana.
Incidente ad Aiello del Sabato, finì con l'auto in una casa: migliora il 25enneLievi miglioramenti per Alberto, il 25enne di Aiello del Sabato ricoverato in Rianimazione all'ospedale Moscati di Avellino in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lo scorso sabato. Ha perso ... ilmattino.it
Che tempo faceva a Aiello del Sabato ad Aprile 2023 - Archivio Meteo Aiello del Sabato10.7 °C 4.9 °C 16.7 °C 110.8 mm 76.6 % 8.1 km/h 18 0 0 0 ... ilmeteo.it
Buongiorno e buon sabato da Positano Cristina d’Aiello #PNo #PositanoNotizie #Positano #Buongiorno #CostieraAmalfitana facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.