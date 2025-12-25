Quel rumore misterioso che non si ferma mai | una ' goccia cinese' h24 che esaspera una zona di Como

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventiquattro ore su ventiquattro, da settimane. Non è un boato né un rumore improvviso, ma un ticchettio regolare, ostinato, sempre uguale. Una presenza sonora costante che, giorno dopo giorno, sta diventando una vera e propria goccia cinese per chi vive nella zona di via per San Fermo, a Como.A. 🔗 Leggi su Quicomo.it

