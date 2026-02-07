È stata scarcerata Scilla Bertini, la donna di 40 anni coinvolta nell’inchiesta sulla morte del padre Claudio. Era in cella dal marzo scorso con l’accusa di aver ucciso il genitore, trovato morto nella loro casa a Foligno. Ora la donna ha ottenuto la libertà, mentre le indagini continuano per chiarire cosa sia realmente successo.

Scarcerata la quarantenne Scilla Bertini, in cella dal marzo scorso con l’accusa di omicidio per la morte dell’anziano padre Claudio, che venne trovato cadavere nell’ abitazione folignate che condivideva con la figlia. Le condizioni di salute dell’indagata, difesa dalle avvocate Marusca Margutti e Beatrice Rocchi, sono state ritenute dal gip incompatibili con il regime carcerario: ne è stato quindi disposto il ricovero, in osservazione, nella struttura psichiatrica dell’ospedale di Foligno. E’ l’esito dell’ incidente probatorio che era stato chiesto dalla difesa per valutare le capacità d’intendere e volere della donna, a cui è contestata l’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Accusata di omicidio: scarcerata. L'anziano padre fu trovato morto

