Omicidio Rob Reiner | la figlia ha trovato il padre morto ignara che anche la madre era in casa

Una tragedia familiare ha sconvolto il mondo del cinema: Romy Reiner, 27 anni, ha trovato il padre, Rob Reiner, morto nella loro abitazione di Brentwood, Los Angeles, senza sapere che anche la madre era presente in casa. La scoperta ha destato immediatamente grande commozione e sconcerto.

© Cinemaserietv.it - Omicidio Rob Reiner: la figlia ha trovato il padre morto, ignara che anche la madre era in casa Una tragedia familiare ha scosso il mondo del cinema, domenica 14 dicembre, quando Romy Reiner, 27 anni, ha scoperto il corpo di suo padre Rob Reiner nella loro abitazione di Brentwood, a Los Angeles. Secondo quanto riportato dal New York Times, la figlia del regista di Harry, ti presento Sally, non sapeva che anche sua madre Michele Singer era stata uccisa e il suo corpo si trovava all’interno della casa. Romy si era recata nell’abitazione dei genitori intorno alle 15:30 dopo essere stata contattata da una massaggiatrice che non riusciva ad entrare in casa. Una volta entrata nell’abitazione, la figlia ha fatto la drammatica scoperta del corpo del padre e sarebbe immediatamente uscita, senza rendersi conto che all’interno c’era anche il corpo di sua madre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it Leggi anche: Omicidio a Colico, elettricista trovato morto in un magazzino: indagini in corso Leggi anche: Morte Antonietta Rocco, svolta nel caso: indagata anche la figlia della badante accusata dell’omicidio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Arrestato Nick Reiner per omicidio dei suoi genitori Omicidio Rob Reiner e moglie, dalla lite alla festa fino a fermo del figlio: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Rob Reiner e moglie, dalla lite alla festa fino a fermo del figlio: cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio incriminato per l'uccisione dei genitori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio incriminato per l'uccisione dei genitori ... tg24.sky.it

Il figlio di Rob Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori: rischia la pena di morte - facebook.com facebook

#NEWS - Il figlio dei #Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori. I procuratori di #LosAngeles hanno annunciato che incrimineranno #NickReiner, figlio del regista #RobReiner, con due capi d'accusa . Deve rispondere di una specifica aggravante secondo c x.com

