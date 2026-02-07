accoglienza e diritti umani don mattia ferrari a cortona

A Cortona, don Mattia Ferrari aprirà il nuovo ciclo di incontri culturali organizzati dall’associazione Dardano – Camminiamo Insieme. L’evento segna l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati ai temi dell’accoglienza e dei diritti umani, con il sacerdote che si confronterà con il pubblico sulla realtà attuale e le sfide sociali.

CORTONA Sarà don Mattia Ferrari ad aprire il nuovo ciclo di incontri culturali promossi a Cortona dall'associazione Dardano – Camminiamo Insieme. Il giovane sacerdote, cappellano della nave Mediterraneo della ong Mediterranea Saving Humans, sarà in città domani alle 15.30 al Seminario vescovile. All'incontro prenderà parte anche il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro monsignor Andrea Migliavacca. Figura sempre più presente nel dibattito pubblico nazionale sui temi dell'accoglienza, dei diritti umani e delle migrazioni, don Ferrari è noto per il suo impegno accanto alle persone soccorse nel Mediterraneo.

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, la Presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli ha promosso un evento speciale a Roma, centrato sulla solidarietà e i diritti dell'infanzia.

«Non sono statistiche, sono fratelli. Siamo tutti responsabili» Il grido di don Mattia Ferrari, cappellano della Mediterranea Saving Humans sui migranti dispersi nel ciclone Harry. Leggi le sue parole: https://sl.famigliacristiana.it/FC/80fda3 facebook