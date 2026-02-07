Abbiamo normalizzato il fatto che i calciatori perché guadagnano molti soldi debbano accettare gli insulti Valdano

Il clima al Bernabéu si scalda sempre di più. Jorge Valdano commenta come i calciatori, spesso ricchi e sotto i riflettori, abbiano ormai accettato di subire insulti, considerandoli parte del gioco. Nel suo editoriale sul Pais, l’ex calciatore e dirigente analizza il momento difficile del club e come i tifosi siano cambiati con l’avvento dei social media. La passione si mescola con le polemiche, e il sentimento intorno al Real Madrid si fa sempre più acceso.

In un lungo editoriale sul Pais, Jorge Valdano ha analizzato il momento del Real Madrid, partendo dall’osservazione dell’umore del Bernabéu, definito come termometro dei sentimenti dei tifosi, ma allo stesso tempo riconoscendo come il concetto stesso di tifo sia cambiato, soprattutto dopo l’avvento dei social. Il tifo è cambiato, ora la gente si stanca di tutto. Scrive Valdano: Il calcio è stato inventato per liberarci dalla sofferenza e dalla routine della settimana, non per aggiungere noia e stress. Lo stadio, come sempre, è un buon termometro sociale. Oggi, però, gli stadi sono ancora più difficili da interpretare a causa dei cambiamenti sociali, della profanazione turistica e persino delle conseguenze degli stili di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La squadra spagnola rischia di uscire ai play-off di Champions League dopo una brutta rimonta del Benfica.

